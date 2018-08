Ez, NASAk ez du bizi estralurtarrik topatu

NASAk gezurtatu behar izan du bizi estralurtarra topatu duela iragarriko duela aurki, Anonymous taldearen bideo batek balizko iragarpen horren berri eman eta gero.

Anonymousek 12 minutuko bideo bat publikatu du, eta, horretan, aurreratu du NASAk bizi estralurtarra topatu duela eta iragarpena aurki egingo duela.

Thomas Zurbuchen NASAko Misio Zientifikoen buruak, baina, gezurtatu egin du: "NASAk ez du inolako iragarpenik egingo bizi estralurtarrari buruz".

Anonymousen bideoak bi milioi bisita baino gehiago izan ditu egun gutxitan, eta hainbat hedabidetan sinesgarritasuna eman diote.

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question.