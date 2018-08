Gizartea

Aurkikuntza

Plastikoa jaten duen entzima diseinatu dute

AGENTZIAK | ERREDAKZIOA

2018/04/16

Plastikoak ehunka urte behar ditu berez desegiteko, ingurumenean kalte handia eraginez. Aurkikuntza honek arazo horri konponbidea eman diezaioke.

Zientzialari talde batek plastiko kutsagarrienak jateko gai den entzima bat diseinatu dute. Aurkikuntza honek plastikoak ingurumenean eragiten duen kalteari konponbidea eman diezaioke.

Munduan dugun ingurugiro-arazorik handiena plastikoak eragiten du; izan ere, plastikoak ehunka urte behar ditu berez desegiteko.

Ikerketan Portsmoutheko Unibertsitateko (Erresuma Batua) eta Estatu Batuetako Energia Berriztagarrien Laborategiko zientzialariek hartu du parte, eta aurkikuntzari buruzko xehetasunak 'Proceedings of the National Academy of Sciences' aldizkarian argitaratu dituzte.

John McGeehan irakalsea eta Gregg Beckham doktoreak polietilenozko tereftalatoaren egitura asmatu eta informazio hori hiru dimentsiotan erabili zuten, nola funtzionatzen zuen jakiteko. Ikerketa horretan, baina, plastikoa naturak berak baino hobeto desegiten duen entzima bat diseinatu zuten, ezustean.

Entzima hori nola hobetu daitekeen ikertzen ari dira orain, erabilera industriala eman eta plastikoa askoz azkarrago desegin ahal izateko.

"Plastikoaren erabilera 60ko hamarkadan zabaldu zen; orduan inork gutxi imajinatu zezakeen ozeanoak plastikoz gainezka eta mundu osoko hondartzak plastikoz kolapsatuta egongo zirela", deitoratu du McGeehan irakasleak.

Plastikoa komunitate zientifikoak sortu zuela eta orain konponbidea komunitate horrek eman behar diola azpimarratu du. Alabaina, arazo honen irtenbidea bilatzerakoan mundu guztiaren inplikazioa ezinbestekoa dela erantsi du.