Eskoziak lorik egin ez zuen gaua

Iratxe Etxebarria | Edinburgo

2014/09/19

Beldurra gailendu da? Non gelditu da Yes Scotlantek azkeneko egunetan Eskoziako herri eta hirietako kaleetan zabaldu duen esperantza mezua?

Kalean ikusitakoagatik emaitza aurreikusi behar izan banu, zalantza barik independentziak irabaziko duela esango nuen. Baina usteak erdi ustel. Boto zenbaketa hasi denetik, uneoro ezetza gailendu zaio baietzari.



Glasgow, biztanle gehien dituen Eskoziako hiriaren emaitzak (% 53 alde, % 46 kontra) eman die independentistei esperantzarako aukera txiki bat. Baina minutu gutxian, errealitateak aurre hartu die. Azkenean, 400.000 botoko aldeagatik, Eskoziak Erresuma Batuan jarraitu nahi duela adierazi du.

Alistair Darling Better Together unionisten buruzagiak esan duenez, isiltasunak hitz egin du. Orain arte kalean ageri ez zirenek hordagoa bota dute.



Nabarmentzekoa, parte hartzea. Hamarretik zortzi baino gehiago izan dira erreferendumean parte hartu dutenak. Europan ez da sarri holako parte hartzerik ezagutu. Alex Salmond ministro nagusiak prozesu demokratiko baten garaipena nabarmendu du, eta emaitza onartu arren, gogoratu du Eskozian milioi bat eta 600 mila independentistak direla.