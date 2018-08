Kontserbadoreek garaipen argia lortu dute, inkesten arabera

Alderdi Kontserbadoreak 316 diputatu lortuko ditu Erresuma Batuko hauteskundeetan, gehiengo absolututik hamar eserlekura soilik, eta Alderdi Laboristak baino 77 ordezkari gehiago, azken inkesten arabera.

Horrela, Komunen Ganberan 316 eserleku lortuko lituzke David Cameronen alderdiak. Ed Milibanden alderdiak, aldiz, 239 diputatu eskuratuko lituzke, inkesten arabera.

SNPk 58 diputatu lortuko lituzke, Eskoziako ordezkari guztiak bat izan ezik, alegia. Alderdi Liberal Demokratak hamar eserleku bereganatuko lituzke, eta UKIPek bi bakarrik.

Egunaren garrantziaz jabetuta, lehen ministrorako hautagaiak goizean goiz joan dira hauteslekuetara, eta herrialdean 09:00ak zirenerako botoa emana zuten gehienek.

David Cameron lehen ministro britainiarrak 09:10ean eman du botoa, Witney hauteskunde barrutian (Oxfordshire konderria). Ordubete arinago, Ed Miliband laborista izan da botoa ematen. Goiztiarrena, ordea, Nigel Farage UKIPeko buruzagia izan da, eta ondoren bozkatu dute Natalie Bennett Berdeen buruak eta Nicola Sturgeon SNPko idazkariak.

Cameronek eta Milibandek Twitter erabili dute euren mezuak helarazteko:

#VoteConservative today - and together, we can secure a brighter future for Britain. https://t.co/t896F6oMoM

"Belaunaldi honetako hauteskunde garrantzitsuenetan botoa emateko eguna heldu da. Zure botoak etorkizunari ez ezik, zure familiari eta gure herrialdeari ere eragingo dio. Ed Miliband eta SNP alderdia boterera heldu eta gure ekonomia suntsitzea saihestu nahi baduzu, gobernu sendo eta egonkor bat nahi baduzu, gure plan ekonomikoa garatzeko aukera eman nahi badiguzu, bozkatu Alderdi Kontserbadorearen alde", esan du Cameronek sare sozialean eskegitako bideoan.

Antzeko mezua eman du Ed Milibandek ere:

I’ve just voted in Doncaster. Today isn’t a day to vote simply for Labour but to vote for yourself & for your family pic.twitter.com/SyhjnkOcls