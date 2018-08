Horrela jarraitu dugu zuzenean Donald Trumpen inbestidura saioa

18:45 | Amaitutzat ematen dugu inbestidura saioaren zuzeneko kontakizuna. Hemen duzue Donald Trumpen kargu-hartze ekitaldiaren kronika, hala nahi izanez gero. Eskerrik asko!

18:31 | Donald Trump hauteskunde-kanpainan erabili zuen esaldiarekin amaitu du AEBko presidente berri gisa eman duen lehen hitzaldian: "Elkarrekin, Estatu Batuak handi egingo dugu berriro".

18:29 | Trump: "Hitz hutsen garaia amaitu da; ez dugu hitzetatik ekintzetara pasatzen ez den politikaririk onartuko".

18:27 | Trump: "Beltza, marroia edo zuria izan, estatubatuarrok odol gorri bera konpartitzen dugu".

18:25 | Trump: "Gainerako herrialdeen adiskidetasuna bilatuko dut, baina beti estatubatuarren helburuak lehenetsita".

18:23 | Trump: "Mundu zibilizatua terrorismo islamiarraren kontra batuko dut eta erabat desagerraraztea lortuko dut".

18:21 | Trump: "Ahalegin berezia egingo dut herrialdea berreraikitzeko eta horrek Estatu Batuen eta munduaren norabidean eragina izango du urte askoan".

18:19 | Trump: "Beste herrialde batzuen mugak defendatu ditugu, gurea babesteari utzita; Estatu Batuei handitasuna bueltatzeko garaia da".

18: 16 | Donald Trumpek ondokoa esan die bere jarraitzaileei: "Hau zuen unea da, zuek ekarri nauzuen ona".

18:13 | "Nazio bakarra gara. Bihotz eta etxe bera konpartitzen dugu, baita etorkizun loriatsua ere", azpimarratu du Trumpek.

18:09 | Donald Trump: "Gaurtik aurrera herria izango da herrialde honetako agintaria eta ahaztuek ahaztu izateari utziko diote".

18:07 | Estatu Batuetako presidente gisa egin duen lehen diskurtsoan, Donald Trumek esan du gaurkoan ez dela boterea "alderdi batetik bestera" igarotzen; "gaur boterea Washingtonetik herrira igaro da", nabarmendu du.

17:59 | Donald Trumpek AEBko presidente kargua hartu du, Kapitolio aurrean egindako inbestidura ekitaldian.

"Nik, Donald John Trumpek, zin egiten dut leialtasunez beteko dudala Estatu Batuetako presidente kargua, eta, nire ahalmena agortu arte, Estatu Batuetako Konstituzioa defendatu eta babestuko dut", promestu du kargua hartzerakoan.

17:39 | Mike Pence AEBko presidenteorde bilakatu da, Clarence Thomas Auzitegi Goreneko epailearen aurrean eta Ronald Reagan presidente ohiaren familiaren bibliaren gainean zin eginda.

17:17 | Donald Trump eta Barack Obama iritsita, hasi da Kapitolioan Trumpek datozen lau urteotarako AEBko presidente kargua hartzeko ekitaldia.

16:55 | Donald eta Melania Trump abiatu dira Etxe Zuritik Kapitoliora, Barack eta Michelle Obamak lagunduta.

16:35 | Agintarien aurreikuspenaren arabera, 900.000 pertsona inguru bilduko dira Kapitolioaren aurrean, Trumpen kargu-hartze ekitaldia eta Etxe Zuritik egingo duen ibilaldia bertarik bertara ikusteko.

16:20 | Istiluak izan dira Donald Trumpen kontra dauden manifestarien eta Poliziaren artean, Washingtonen. Ekitaldia ikustera bertaratu diren Trumpen jarraitzaileei sarrera galarazten saiatu direnean sortu dira liskarrak.

16:00 | Barack eta Michelle Obamak Donald eta Melania Trump hartu dituzte Etxe Zurian, presidente kargua zin egin aurretik protokoloak agintzen duen moduan.

15:45 | Donald Trumpek ondoko mezua idatzi du bere Twitter kontuan: "Gaur hasiko da guztia! Goizeko 11:00etan ikusiko dugu elkar, kargua zin egitean. Mugimenduak jarraitzen du. Lana hastera doa!".

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!