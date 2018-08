Leherketa bat izan da Frantziako zentral nuklear batean

Frantzia iparraldean, Normandia Beherea eskualdean, dagoen Flamanville zentral nuklearrean eztanda bat izan da gaur, 10:00etan, Ouest-France tokiko egunkariak kaleratu duenez. Zentrala EDF enpresa elektrikoarena da, eta enpresak berak baieztatu du gertatutakoa.

EDFk adierazi duenez, sutea piztu da Flamanvilleko 1. erreaktorean, eta horren eraginez eztanda izan da gune nuklearretik kanpo. Reuters agentziak zabaldu duenaren arabera, itzali egin behar izan dute 1.300 megawatteko erreaktorea.

"Gune nuklearretik at izan den Flamanville 1eko sutea kontrolpean. Ez da biktimarik izan, ezta ingurumenerako arriskurik ere", zehaztu du konpainiak Twitter bidez bere kontu ofizialean.

A @EDFFlamanville 1, départ de feu maîtrisé en zone non nucléaire. Aucune victime et pas de conséquence pour la sûreté et l'environnement.