EBk 'aho batez' onartu ditu 'Brexit'a negoziatzeko jarraibideak

Europar Batasuneko Estatu eta Gobernu buruek guztien adostasunaz onartu dituzte Erresuma Batuaren irteera negoziatzeko irizpideak, gaur Europako Kontseiluak Bruselan egin duen goi-bileran. Prozesua bi urtetan amaitu behar dute, eta buruzagiek 'Brexit'aren aurrean duten batasuna azpimarratu nahi dute.

"Jarraibideak aho batez onartu dira. 27 kideko Europar Batasunaren agintaldi politiko sendo eta bidezkoa prest dago 'Brexit'a negoziatzeko", iragarri du Donald Tusk Europako Kontseiluko presidenteak bere Twitter profilean.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO