Christopher Wray FBIko zuzendari izendatu du Trumpek

Christopher Wray FBIko zuzendari izendatu du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak. Asteazken honetan Twitter bidez zabaldu duen mezu batean, aparteko gizona dela esan du Trumpek. Bihar, osteguna, James Comey FBIko zuzendari ohiak azalpenak emango ditu Senatuan.

“Cristopher Wray FBIko zuzendari izendatuko dut. Aparteko gizona da”, esan du AEBko presidenteak Twitterren duen kontu pertsonalean.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.