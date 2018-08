Hugh Hefner, Playboyren sortzailea, zendu da 91 urte zituela

Hugh Hefner Playboy aldizkariaren sortzaile karismaduna hil da gaur, osteguna, 91 urterekin, Los Angelesen duen Playboy luxuzko etxean, enpresak jakinarazi duenez.

Hefner arrazoi naturalengatik hil da, Playboy Enterprisek (Playboy inperioaren lehen enpresa) adierazi duenaren arabera.

Gainera, Playboyren Twitter kontuan Hefnerren argazki bat argitaratu eta, horretan, bere esaldi ezagun bat nabarmendu dute: "Bizitza laburregia da, beste pertsona baten ametsa bizitzen egoteko".

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4