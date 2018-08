Gure eguzkiarenaren antzekoa den sistema bat atzeman du NASAk

NASA AEBko espazio agentziak beste eguzki sistema bat atzeman du, eta Kepler-90 izena jarri dio. Orain arte, gure eguzki sistemarekin antz handiena duena da. Izan ere, zortzi planeta ditu, gureak bezala, eta euren arteko distantzia gureen artekoaren antzekoa da.

Espazio agentziak Kepler teleskopioari eta Googlek hornitutako adimen artifizial bati esker egin du deskubrimendua.



Christopher Shallue eta Andrew Vanderburg ikerlariek adimen artifizial hori trebtu zuten, exoplanetak atzematen irakasteko, eta horri esker ikusi dute Kepler-90 eguzki sistema.





With the discovery of an 8th planet orbiting another star 2,500 light years away, we now have another solar system that ties ours for number of worlds! Learn about the #Kepler90 system: https://t.co/AcSamwh07g pic.twitter.com/S50CPwjfOm