Trump eta Kim Jong-un ekainaren 12an bilduko dira, Singapurren

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du ekainaren 12an (asteartea) bilduko dela Kim Jong-un Ipar Koreako buruzagiarekin, Singapurren.

"Munduko Bakearentzat une berezia izaten saiatuko gara biok!", adierazi du estatubatuar agintariak, Twitterren.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!