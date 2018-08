Gutxienez 10 pertsona hil dituzte tiroketa batean, Texasen

Gutxienez 10 pertsona, 9 ikasle eta irakasle bat, hil dituzte gaur Santa Feko (Texaseko hego-ekialdea) institutu batean gertatu den tiroketan. Houston Chronicle egunkariak iturri ofizialak aipatuz jakitera eman duenez, zenbait lagun zauritu dituzte tiroketan, tartean polizia bat. Honezkero 22 tiroketa gertatu dira AEBko ikastetxeetan, 2018an.

Ed Gonzalez Harris konderriko sheriffak prentsaurrekoan ziurtatu duenez, “hildako gehienak ikasleak dira”, eta zaurituak gazteak zein adinekoak dira.

Gainera, dozena bat pertsona baino gehiago artatu dituzte larrialdietan, osasun zerbitzuetako bozeramaileek jakinarazi dutenez, horien artean polizia bat. Zaurituetako batzuk egoera kritikoan daude.

Dimitrios Pagourtzis ustezko erasotzailea institutuko 17 urteko ikasle bat da. Dagoeneko atxilotu dute, Gonzalezek baieztatu duenez. Gertakariarekin lotuta beste pertsona bat galdekatzen ari direla ziurtatu du, baina ez du arrazoirik zehaztu.

Pagourtzisen sare sozialetako pantaila-argazkiak argitaratu dituzte komunikabide ezberdinetan. Gaztea armekin, ikur naziekin eta "Born to kill" leloa duen kamiseta batekin agertzen da.

Erasotzaileak AR-15 errifle, pistola bat eta eskopeta bat erabili ditu.

Ikasle lekukoek ziurtatu dutenez, lehenengo leherketak entzun dituzte, eta ondoren irakasle bat su-alarma jo du, abisua emateko; ikasleak eraikinetik korrikan atera dira une horretan, eta ustezko erasotzaileak tiro egiteko aprobetxatu du.

Poliziako artezilariek eskola miatu dute, lehergailuak ezkutaturik egon zitezkeelakoan; izan ere, atxilotuak bonbak tokian uzteko mehatxu egin du.

Gutxi geroago, ikastetxe barruan eta inguruetan lehergailuak aurkitu dituztela baieztatu du Santa Feko Eskola Barrutiak.

“Lehergailuak topatu dituzte eskolan eta inguruetan. Komunitateko kideak pakete susmagarriekin eta tokiz kanpo dirudien edozein gauzarekin adi egon behar dira”, idatzi du Eskola Barrutiak Twitterren.

Hasiera batean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak herriari elkartasuna adierazi dio mezu labur batekin, Twitter sare sozialean: “Texaseko eskola batean tiroak. Aurreneko txostenak ez dira positiboak. Jainkoa zuekin!”, idatzi du Trumpek.

