AEB eta Ipar Koreako ordezkaritzak Singapurren bilduta, goi-bilerari begira

Ipar Koreako ordezkaritza estatubatuarrarekin bildu da gaur, astelehena, Singapurren, bihar -ekainak12- Kim Jong-un Ipar Koreako buruzagiaren eta Donald Trump AEBko presidentearen artean egitekoa den goi-bileraren aurrean.

Mike Pompeo AEBko Estatu idazkariaren esanetan, AEBk konprometituta jarraitzen du Koreako penintsula arma nuklearrez husteko prozesu "egiaztagarria, atzeraezina eta erabatekoarekin".

"Gaur Singapurren ipar-koreako ordezkaritzarekin bilduko den Estatu Departamentuko taldearekin harro nago", esan du Pompeok Twitterren duen kontuan.

Substantive and detailed meetings in #Singapore today as Ambassador Kim meets with #DPRK @StateDept pic.twitter.com/V4WwbUk6oO