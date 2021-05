Bielorrusiak hegazkin bat Minsken lurreratzera behartu du, kazetari bat atxilotzeko

Bielorrusiako Gobernuak jatorria eta helmuga Europar Batasunean zituen hegazkin bat Minsk hiriburuko aireportuan lur hartzera behartu du, Alexandr Lukaxenka presidentearen erregimenarekin kritikoa den kazetari bat atxilotzeko.

Ryanair konpainiaren hegazkinak Atenas (Grezia) eta Vilnius (Lituania) arteko bidea egin behar zuen.

Bonba mehatxu baten berri eman dio Bielorrusiako Gobernuak hegazkineko eskifaiari, eta hegazkin bat bidali du hegazkin komertziala lur hartzera behartzeko. Bielorrusiako hiriburuan lur hartutakoan, bertako zerbitzu bereziek ez dute lehergailurik aurkitu hegazkinean.

Barne Ministerioak jakinarazi duenez, hegaldi horretan zihoan Roman Protasevitx kazetaria atxilotu dute.

Bielorrusiaren azken mugimendu horrek nazioartearen erantzuna eragin du.

Charles Michel Europako Kontseilukoko presidenteak iragarri duenez, "aurrekaririk gabeko gertakaria" da, eta gaur eta bihar egitekoa den ezohiko goi-bileran eztabaidatuko dute. "Ez da ondoriorik gabe geratuko", gaineratu du.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential.