Puigdemont: 'Ripolleko imamarengan konfiantza zuen Estatu bat edozertarako gai da'

"Beldurraren estrategiarekin jarraitzea" leporatu dio Carles Puigdemontek Espainiako Gobernuari. "Bartzelonako atentatuen buruarengan isil-mandatari gisa konfiantza izanik, Estatu espainiarrak ez duela mugarik esan du, edozertarako gai" dela salatzeaz gain.

Twitterren Puigdemontek idatzi duenez, "beldurraren estrategiak indarkeria du beti lagun". Hala, Marta Rovira ERCko idazkari nagusiak Espainiako Gobernuak egindako mehatxuen inguruan atzo egindako adierazpenei egin die erreferentzia. Roviraren esanetan, asmo independentistak mantenduz gero, Espainiako estatuak "armada bidaliko zuela" eta "kalean hildakoak" egongo zirela ohartarazi zuen.

L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència. La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau. Un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot https://t.co/hDr0D2iKU3