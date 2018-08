Fiskaltzak kontseilari kargugabetuek eta 'Jordiek' kartzelan jarraitzea eskatu du

Kargugabetutako Generalitateko kontseilariak, Jordi Sanchez (ANC elkarteko presidente ohia) eta Jordi Cuixart (Omnium Cultural elkarteko buruzagia) kartzelan mantentzea eskatu dio gaur Fiskaltzak Pablo Llarena Auzitegi Goreneko epaileari, ihes egiteko eta delitua errepikatzeko arriskua dagoela argudiatuta. Epailearen aurreko agerraldietan, hamar auzipetuek 155. artikuluaren aplikazioa onartzen dutela eta beren jarduera politikoa Konstituzioaren baitan egingo dutela adierazi dute. Dena den, epaileak astelehenean erabakiko du Kataluniako kontseilari kargugabetuak eta Jordi Cuixart eta Jordi Sanchez kartzelan mantendu ala ez.

Consuelo Madrigal eta Jaime Moreno fiskalak hamar auzipetuak aske uztearen kontra agertu dira, "ikertutako ekintzen larritasuna" dela eta. Hiru ordu eta erdi iraun duten galdeketen ostean egin du bere eskaria Fiskaltzak.

Preso politikoek eurek eskatu dituzte gaurko agerraldiak, orain arte Auzitegi Nazionalaren esku zegoen auzia Gorenak hartu ondoren. Horien egoera berraztertzea zuen helburu gaurko saioak; izan ere, inputatuek euren argudioak azaldu nahi zizkioten Llarenari, aske utz ditzan.

Hala ere, hamar lagunak Estremera, Soto del Real eta Alcala Mecoko espetxeetara itzuli dira, Pablo Llarena epaileak astelehenean hartuko duen erabakiaren zain. Astelehenean bertan hasiko da hauteskunde kanpaina Katalunian, abenduaren 21eko hauteskundeei begira.

Laburrak izan dira Kataluniako kontseilari kargugabetuek Llarenaren aurrean egindako deklarazioak, eta 155. artikuluaren aplikazioa onartzeaz gain, beren jarduera politikoa Konstituzioaren baitan egingo dutela adierazi dute. Junqueras presidenteorde kargugabetua izan da deklaratzen lehena, eta 20 minutu eman ditu horretan. Horren ostean, Romeva eta gainerako kontseilari kargugabetuak aritu dira, baita Jordi Sanchez eta Jordi Cuixart ere.

Romeva, Carles Mundo eta Dolors Bassa (ERCkoak) kontseilari kargugabetuek ere deklaratu dute. 10 bat minutuz izan dira epailearen aurrean, eta fiskalaren galderei erantzuteari uko egin diete hirurek.

Joaquim Forn eta Meritxell Borras (PdeCAT) kontseilari kargugabetuek, ordea, Fiskaltzari eta akusazio partikularrari ere erantzun diete. Azken horrek (Borras) ordubete baino gehiago eman du epailearen aurrean. Ondoren, Jordi Turullen txanda izan da, eta horren ostean 15 minutuko atsedenaldia ezarri du epaileak. Josep Rull kontseilaria, Jordi Cuixart Omnium Culturaleko buruzagia eta Jordi Sanchez ANCko presidente ohia mintzatu dira ondoren.

Hiru ordu eta erdi iraun duen galdeketaren ondoren, Pablo Llarena Auzitegi Goreneko epaileak 13:30ak pasata amaitu du hamar presoei deklarazioa hartzen.

Puigdemonten mezua



Carles Puigdemont presidenteak mezua igorri nahi izan die gaur Gorenaren aurrean deklaratu behar zuten preso politiko eta kideei. Kartzelatik ateratzeko "eginahalak egin" ditzatela eskatu die Twitter bidez zabaldutako mezu batean.

"Ez zineten kartzelan inoiz sartu behar. Lan asko dugu eta zuon laguntza behar dugu 155.aren hirukoari aurre egiteko. Laster elkartuko garelakoan".

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!