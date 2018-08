Carles Puigdemonten atxiloketak eragindako erreakzioak

Elsa Artadi JxCat koalizioko bozeramaileak gaur ohartarazi duenez, "Espainiak ez dio bidezko epaiketa bermatuko" gaur eguerdian Alemanian atxilotutako Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiari, "mendekua eta errepresioa" baizik.

Twitter bidez argitaratutako mezu baten arabera, "minutuz minutu jarraitzen" ari da Puigdemonten egoera Alemanian, "hango lan taldearekin eta abokatuekin harremanetan".

Seguint al minut l'evolució del president @KRLS a Alemanya i en contacte permanent amb el seu equip allà i els seus advocats. El tracte rebut és bo. Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió.

Per fer seguiment: la font oficial és @JaumeAlonsoCuev