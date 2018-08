PDeCATeko presidenteak Puigdemont berretsi du alderdiko hautagai gisa

Neus Munte PDeCATeko presidenteak Carles Puigdemont berretsi du Kataluniako Generalitateko presidente izateko alderdiaren hautagai legitimo gisa. JxCAT taldean dago PDeCAT.

Twitterren argitaratutako mezu baten bidez esan duenez, "Puigdemont izan zen abenduaren 21eko hauteskundeetara aurkeztu zena Kataluniako presidente izendatzeko. Nire konfiantza osoa du eta haren erabakiak babesten ditut".

És @KRLS el candidat legítim i natural a l’investidura, a qui vull i he votat. Qui es va presentar a les eleccions 21-D per ser novament investit com a president de Catalunya. Te tota la meva confiança i suport en les seves decisions. No ens atabalem, fem-li confiança!