Snowden Twitterren da jada

Edward Snowden CIAko analista ohiak profil propioa sortu du Twitterren: @Snowden.

Gaztea Errusian bizi da egun. Izan ere, AEBk espioitza masiboa egiteko programak dituela azalarazi zuen, eta, harrezkero, horren aurkako atxilotze agindua eman zuten herrialdean. Askatasunaren ikur da askorentzat.

Can you hear me now?