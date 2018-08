Whatsappek argazkiei eta bideoei iragazkiak ezartzeko aukera emango du

Whatsapp hainbat berrikuntza prestatzen ari da, eta horietako bat izango da argazkiei, bideoei eta GIF irudiei iragazkiak ezarri ahal izateko aukera, @WABetainfo-k jakinarazi duenez.

Nolanahi ere, oraingoz ez dago argi nolakoak izango diren iragazkiok, ezta noiz egongo diren erabilgarri ere.

Horrela, Whatsappek aurre egin nahi die Snapchat eta Instagram sare sozialei, horiek ere iragazkiak ezartzeko aukerak ematen baitute.

@WABetainfo-ren arabera, Whatsapp beste hainbat berritasun prestatzen ari da, hala nola stickerrak berreskuratzea eta emoji animatuak ezartzea.

NEWS: WhatsApp will let you to insert filters on images, videos and GIFs!

#Exclusive by @WABetaInfo: Stickers are coming.. again! You can also visit the recent section to find recent sent stickers. pic.twitter.com/FSLEE71vyc