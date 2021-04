16/04/2021 12:05 Sociedad Estado de alarma Zupiria: "No podemos hacer creer que el 9 de mayo habremos superado esta situación" EiTB Media | Agencias En una entrevista concedida a ETB1, el portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que "sería una gran noticia" que para otoño estuviera vacunado "el 70 o 60 %" de la población de Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este viernes que los responsables políticos no pueden "hacer creer a la gente" que el 9 de mayo se habrá superado "esta grave situación sanitaria", en referencia al propósito anunciado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de levantar el estado de alarma en esa fecha.

En una entrevista concedida a ETB1, Zupiria ha señalado que, tras el anuncio de Sánchez, "hay gente que se ha creído que el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, todo va a ser libre y que ya hemos superado esta situación", algo que, en su opinión, "es preocupante desde el punto de vista de la sociedad".

"Los responsables políticos no podemos hacer creer a la gente que el 9 de mayo habremos superado esta grave situación sanitaria y que vamos a una modo de vida totalmente libre. No es así, y no va a ser así durante semanas y meses, por lo que sería conveniente tener mucho cuidado cuando hacemos declaraciones, sobre todo los que tenemos responsabilidades políticas", ha destacado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que los márgenes para aplicar medidas restrictivas en el estado de alarma "ya son pequeños y estrechos", y que, sin el amparo del estado de alarma, "la situación se complicaría mucho y la situación sanitaria no es como para andar libremente".

En este sentido, ha indicado que el objetivo de la ley sobre el régimen de la gestión en situaciones de crisis de salud pública que el Ejecutivo autonómico pretende aprobar es "establecer por ley lo que corresponde a las instituciones vascas y recoger claramente las medidas que se podrían adoptar en una y otra situación sanitaria, que tendrían el amparo de una ley".

Por otro lado, Zupiria ha considerado que hacer previsiones de la evolución de la situación epidemiológica en Euskadi es "muy complicado", y que lo único que se puede constatar actualmente es que "durante los últimos diez días los contagios y las hospitalizaciones han crecido, y hay más personas que antes en la UCI".

Además, Bingen Zupiria ha asegurado que "sería una gran noticia" que para otoño estuviera vacunado "el 70 % e, incluso, el 60 %" de la población de Euskadi, aunque ha recordado que "la única condición" para que avance el proceso de vacunación es que "lleguen las vacunas suficientes".

En este sentido, ha lamentado que hasta ahora "no se hayan cumplido todas las previsiones que había en cuanto a la provisión de vacunas", y que, aunque el Gobierno Vasco recibe información al respecto "casi a diario", dicha información "muchas veces es contradictoria", por lo que en su opinión, "es casi imposible hacer previsiones y saber cómo evolucionará la vacunación".

Por último, y ante la final de Copa que el Athletic va a disputar este próximo sábado contra el Barcelona y las posibles aglomeraciones que se pudieran producir en Bilbao, Zupiria ha afirmado que "las decisiones personales crean las decisiones o comportamientos grupales", por lo que ha destacado la importancia de cumplir las normas establecidas".