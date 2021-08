11/08/2021 20:45

Sanidad recomienda hacer dos pruebas de detección a la semana a trabajadores de residencias no vacunados

Agencias | EITB Media

Además, el Consejo Interterritorial propone evaluar cambiar a estos empleados de puesto, si no han completado su vacunación. No obstante, las comunidades autónomas serán quienes decidan si adoptan estas medidas o no.

