12/08/2021 16:07 Sociedad Coronavirus Euskadi no seguirá, por el momento, las nuevas recomendaciones para el personal de residencias EITB Media Las instituciones vascas descartan actualizar el protocolo vigente para la vigilancia y control de la covid-19 en centros sociosanitarios, pero seguirán debatiendo la posibilidad de aplicar nuevas medidas.

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han acordado mantener el protocolo vigente en las residencias de personas mayores y seguir analizando las nuevas recomendaciones del Consejo Interterritorial acerca de cómo actuar con los trabajadores de residencias que rechacen vacunarse o no hayan completado la pauta.

Esta mañana se ha celebrado un encuentro de trabajo entre los departamentos de Salud e Igualdad, Justicia y Políticas Sociales junto con las tres diputaciones forales para analizar la posibilidad de actualizar el protocolo vigente para la vigilancia y control de la covid-19 en centros sociosanitarios tras las recomendaciones del documento técnico de la Comisión de Salud Pública.

Ese documento fue tratado ayer entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y en él se aconseja no incorporar nuevos profesionales hasta haber iniciado su pauta de vacunación "salvo que sea estrictamente necesario" y someter a los que hayan decidido no vacunarse o no hayan completado la pauta a controles de temperatura y al menos dos pruebas diagnósticas semanales, y que incluso se valore su traslado o no se incorpore a los no inmunizados.

Al término del encuentro, fuentes del Departamento de Salud han informado de que "por el momento" se va a seguir "actuando en base al protocolo vigente" y que se seguirán debatiendo dichas recomendaciones.

No han indicado cuándo será el próximo encuentro y solo han precisado que "las reuniones de coordinación entre las instituciones son habituales y periódicas". "Si hubiera una nueva actualización del protocolo, se dará a conocer", han afirmado.

Desde la Diputación alavesa se ha añadido que se está trabajando a nivel técnico y analizando si se modifica el protocolo actual y que por ahora no hay nada cerrado.