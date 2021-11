16/11/2021 11:24 Sociedad Sexta ola de coronavirus Ugo Mayor: "Estamos a las puertas de una nueva ola" Naiara Ballesteros | EITB Media El investigador de Ikerbasque asegura que la vacuna es la medida más eficaz para prevenir la covid-19, pero no la única, ya que "mientras no se interrumpan las cadenas de contagio la vacuna no funciona al cien por cien". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ugo Mayor, investigador de Ikerbasque y profesor de la UPV/EHU en "Egun on Euskadi". EiTB Media. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Ugo Mayor, investigador de Ikerbasque y profesor de la UPV/EHU, considera evidente que estamos a las puertas de una nueva ola porque "los datos se están multiplicando a gran velocidad y estamos viendo que los números de casos van en aumento". En la última semana Euskadi ha contabilizado más de 2500 casos y la incidencia acumulada es de 181 casos.

El investigador ha destacado este martes en "Egun On Euskadi" que en general la población está cumpliendo bastante bien las medidas, "la mascarilla se ve en la calle aunque no sea obligatoria". Sin embargo, cree que hay cosas que no dependen de nosotros, como "la ventilación en lugares cerrados".

De hecho, Mayor ha recordado que la covid-19 es una enfermedad respiratoria, "por lo tanto si compartimos con otras personas el aire de espacios cerrados eso conlleva un riesgo".

Preguntado por la importancia de la vacuna, Mayor ha señalado que la vacunación contra la covid-19 es la medida más eficaz, pero "mientras no se interrumpan las cadenas de contagios la vacuna no funciona al cien por cien".

Por lo tanto, no se puede establecer una sola medida: "Si interrumpimos las cadenas de contagio, mejoramos la ventilación y seguimos con la vacunación conseguiremos hacer frente a la pandemia".

Certificado Covid-19

Según el profesor de la UPV/EHU, el problema del pasaporte covid-19 "se resolvería dándole la posibilidad de hacerse la prueba de PCR o antígenos a aquellas personas que no están vacunadas", porque Mayor considera que "no es sólo un problema de los no vacunados, es un problema de todos".

"En verano vimos como se contagiaban los jóvenes y no porque hicieran las cosas especialmente diferentes, sino porque no estaban vacunados. Ahora son los niños los que todavía no están vacunados, pero hay que subrayar que también hay contagiados, enfermos y muertos entre los que están vacunados", ha explicado.

En este sentido, Mayor cree que hay que dar la oportunidad a los no vacunados para que puedan hacerse la prueba PCR o de antígenos y "si no quieren vacunarse peor para ellos, pero al menos asegurarse de que al entrar en una zona común no tienen capacidad de contagio", ha señalado.