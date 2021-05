Rapero ezagun batek "Cali-Mocho"a merkaturatu du AEBn

E-40 gisa ezaguna den Earl Stevens rapero eta aktoreak kalimotxoa merkaturatu du AEBen, bere ardo-markaren baitan. Hori bai, "Cali-Mocho"

Raperoak sare sozialetan kontatu duenez, "kalimotxoa Espainiako koktelik ospetsuena da, ardo eta kola nahasketa perfektua". Erabiltzaile ugari harritu dituzte hitzok, edari ezagunak izan dezakeen fintasunaz jabetuta, eta askotariko erantzun xelebreak jaso ditu Stevensek igorritako txioak.

Have you ever had red wine mixed with cola

If you haven’t say less I got what you need Earl Stevens selections

Cali-Mocho Spains most popular cocktail a delicious blend of red wine and cola ¿ #calimocho #kalimotxo

@bevmo_co @totalwine request at your local store! pic.twitter.com/2P4XPM8HZk