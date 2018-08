Hogeita Zortzien bilera bertan behera, negoziazioei bide emateko

Donald Tusk Europako Kontseiluaren presidenteak bertan behera utzi du Hogeita Zortzien Estatuburuek eta Gobernuburuek egitekoa zuten bilera, Greziaren gaineko negoziazioei "denbora gehiago" emateko.

"Gaurko goi bilera bertan behera utzi dut. Euroari buruzko goi bilera 16:00etan hasiko da eta Greziaren gaineko negoziazioak bukatu arte iraungo du", esan du Tuskek, Twitterren duen kontuaren bidez.

Ekonomia eta Finantza ministroek larunbatean bukatu behar izan zuten aztertzen Alexis Tsiprasen Gobernuak aurkeztutako proposamena eta horren trukean eskainitako neurriak eta erreformak.

Halere, bi ordezkaritzaren arteko desadostasunek, Atenasek neurri gehiago hartu behar ote dituen eztabaidan izan da, eta agintarien konfiantza ezak ekarri zuten Eurotaldeak bilera bukatzea, erabakirik hartu gabe.

