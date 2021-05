2021/05/27 00:25 Ekonomia Zinema Metro Goldwyn Mayer estudioak erosiko ditu Amazonek EITB MEDIA | AGENTZIAK Salerosketa elektronikoan nagusi den konpainiak 8.450 milioi dolar ordainduko ditu Hollywoodeko estudiorik handienetakoa eskuratzeko. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun 'James Bond' pelikularen kartela. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Bidali

Esteka kopiatu

Amazonek jakinarazi du Metro Goldwyn Mayer zinema estudioak erosiko dituela 8.450 milioi euro ordainduta.

Azken egunetan izan diren zurrumurruen ondotik, bi konpainiek agiri bateratua argitaratu dute salerosketaren berri emateko.

Hollywoodeko estudio horrek 4.000 pelikula eta 17.000 telesail biltzen dituen artxiboa dauka, eta Amazonek "ondare hori guztia gordetzen" lagunduko duela agindu du.

"Metro Goldwyn Mayerreko lantalde talentudunarekin batera katalogo handi hori birpentsatuko dugu eta jabetza intelektual hori da itun ekonomiko honen atzean dagoen altxorra", adierazi du Mike Hopkins Prime Video eta Amazon Studios sailetako presidenteordeak.

Amazon Studios telebistarako saioak ekoizten aritu da batez ere, baina aurrerantzean entretenimenduaren sektorean zabaltzeko asmoa erakutsi du operazio honekin.

Duela astebete WarnerMedia eta Discovery konpainiek bat-egitea iragarri zuten eta orain Amazonen urratsa etorri da, streaming plataformetan nagusi diren Netflix eta Disneyri lehia egiteko asmoz.

Metro Goldwyn Mayerren katalogo zabalean "James Bond"en pelikulak edo "Gone with the Wind" bezalako klasikoak daude, baita "The Handmaid's Tale", "Fargo" edo "Vikings" bezalako telesail arrakastatsuak. Guztira, 180 Oscar eta 100 Emmy sari eskuratu ditu estudioak.