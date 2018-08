Gizartea

Entzierroei buruzko liburu baten idazlea adarkatuta zauritu da

2014/07/09

Bill Hillman idazle estatubatuarrari bi adarkada sartu dizkiote sanferminetako hirugarren entzierroan.

Zezen bat atzean geratu da eta arrisku handia sortu du

Bill Hillman idazle estatubatuarra, "How to survive the bulls of Pamplona" ("Nola atera bizirik Iruñeko zezenen aurretik") liburuaren idazlea, da gaurko entzierroan adarkada jaso duen hiru pertsonetako bat.

32 urteko gizasemea Telefonican harrapatu du zezenak, gaurko lasterraldiko tentsio une gogorrenak bizi izan diren lekuan. Izan ere, zezen bat atzean geratu eta korrikalarien kontra oldartu da.

Chicagoko korrikalariak bi adarkada ditu eskuin izterrean, eta Nafarroako Ospitalean dago ingresatuta.

Hillmanek hamar urtetik gora daramatza urtero entzierroetan korrika egiten, sanfermin.com webgunearen arabera. Gainera, "How to survive the bulls of Pamplona" liburuaren egileetako bat da, John Hemingway, Joe Distler eta Alexander Fiske-Harrisonekin batera.