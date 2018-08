150 hildako, hegazkin batek Frantziako Alpeetan izandako istripuan

Bartzelona-Düsseldorf bidea egiten ari zen hegazkin bat erori da, barruan 150 pertsona (144 bidaiari eta eskifaiako sei kide) zeramatzala, eta ez da espero inor bizirik aurkituko dutenik.

Istripua non gertatu den kontuan izanda, Alpeetan, hegazkin barruan zeuden pertsona guztiak "hil izatea" litekeena dela adierazi du François Hollande presidenteak. "Egunak beharko dira biktimak erreskatatzeko, eta gero hegazkinaren arrastoak jasoko ditugu", adierazi du Jean-Paul Bloy poliziaburuak.

Barne Ministerioak iragarri du hegazkinaren kutxa beltzetako bat aurkitu dutela.

Ministerioko bozeramaile batek baieztatu du aurkikuntza, eta istripuak ikertzeko erakundearen esku utziko dutela iragarri du. Izan ere, dagoeneko abian dute ezbeharrari buruzko ikerketa.

Cazeneuvek esan du bihar espezialistak joango direla hegazkina erori den lekura, gertatutakoaren inguruko ikerketa "baldintza onenetan egin dezaten".

Erreskate lanak, etenda asteazken honetara arte

Hegazkina erori den inguruan ibili diren helikopteroen lanak bertan behera geratu dira asteazken honetara arte, gaua iristearekin batera, Frantziako hedabideek jakitera eman dutenez.

Frantziako Gobernuak hamar helikoptero jarri ditu martxan, eta asteazken honetan eguzkia ateratzearekin batera berrekingo diete lanei; izan ere, ezinezkoa da errepidez iristea, Trois Eveches mendilerroko malda handiengatik.

Bost jendarme helikopteroz eraman dituzte ezbeharra gertatu den lekura eta bertan igaroko dute gaua, lekua inguratzeko helburuarekin.

Biktimak

Bidaiari zerrendan "45 abizen espainiar daudela" baieztatu du Espainiako Gobernuak. Horrek ez du esan nahi, hala ere, 45 biktima horiek guztiak espainiarrak izatea. Hollandek, berriz, Espainiako, Alemaniako eta Turkiako biktimak daudela eman du jakitera.

Diario de Navarraren arabera, istripua izan duen hegazkinaren biktimen artean Bartzelonan bizi zen nafar bat dago. Rogelio Ofizialdegi da bera, 62 urtekoa, eta Delphi enpresak Kataluniako hiriburuan duen Giza Baliabideetako zuzendaria da.

Hegazkina Germanwings konpainiakoa da (Lufthansaren filiala da), eta Bartzelona eta Düsseldorf arteko hegaldia egiten ari zenean erori da, Frantziako Alpeetan, Digne-les-Bains herritik (Frantziako hegoaldean) gertu.

Frantziako Gobernuak baieztatu duenez, hegazkin barruan 148 pertsona zihoazen: 142 bidaiari, tartean haurtxo bi, eta eskifaiako sei kide. Horietatik 67 alemaniarrak ziren, eta horien artean DBHko 20 ikasle zeudela baieztatu dute. Bartzelonako institutu batean astebete izan ondoren, etxerako bidean zeuden.



Playback of flight #4U9525 with speed and altitude graph is available on http://t.co/FHoX6q0GHt pic.twitter.com/amfKBbdeok