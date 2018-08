Plutonen mendiak daude

New Horizons espazio-ontziaren azken argazkiek aurkikuntza harrigarriak egitea ahalbidetu dute: Plutonek mendi izoztuak ditu, eta planetaren gainazala Eguzki Sistemako gazteena da.

"Argazkietan 3.500 metroko tontorrak dituen mendilerro bat ikus daiteke", NASA AEBko Espazio Agentziaren arabera.

Planeta nanoaren gainazala duela 100 milioi urte eratu zen, eta, horrenbestez, Eguzki Sistemako gazteena da, duela 4.500 milioi urte sortu baitzen.

Bestalde, NASAk iragarri duenez, Plutonen bihotz forma duen eskualdeari (ikusi beheko argazkia) Clyde Tombaugh izena jarriko diote, hots, 1930ean Arizonako (AEB) behatokitik planeta nanoa aurkitu zuen astrofisikariarena.

