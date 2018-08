Bi euskal jatetxe, 51.etik 100.era Restaurant aldizkariaren zerrendan

Nerua (Bilbo) eta Martin Berasategui (Lasarte Oria) Restaurant aldizkari britainiarrak egindako munduko 100 jatetxe onenen zerrendan daude, 55. eta 59. postuetan, hurrenez hurren.

Aldizkariak astelehenean iragarriko du munduko 50 jatetxe onenen zerrenda, eta gaur, aurrerapen gisa, 51.etik 100.era daudenak publikatu ditu.

Hori horrela, Nerua Guggenheim Bilbao Josen Alija buru duen jatetxea 13 postu igo da, iaz 68. postuan baitzegoen. Berasateguiren establezimenduak bi postu hobetu du iazko marka.

