Lurraren antzekoak diren 7 planeta aurkitu dituzte

Lurraren antzekoak diren zazpi planeta dituen izar-sistema bat aurkitu dute gure planetatik 40 milioi argi-urtera baino ez, NASAk iragarri duenez. Baliteke planetotan ozeanoak egotea, eta, horrenbestez, bizia ere bai.

Nazioarteko astronomo talde batek egin du aurkikuntza, eta Nature aldizkarian publikatu dute.

Lurraren tamainako planeta gehien dituen sistema da orain aurkitutakoa, eta azalean ur likidoa izan dezaketen planeta gehien dituena ere.

TRAPPIST-1 izarraren inguruan daude planetok, eta, sei gertuenetan, temperatura 0-100 ºC-koa izan daiteke.

New record! We’ve found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2