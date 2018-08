Gizartea

ERRESUMA BATUA

Euskara, BBCren webguneko erreportaje baten protagonista

eitb.eus

2017/07/25

Besteak beste, euskaldunek hizkuntza bizirik mantentzeko egindako lana goraipatzen du Annita Bitong kazetariak, batez ere frankismoaren garaian erabiltzea debekatuta egon zenean.

Euskarari buruzko artikulu luze eta mamitsua argitaratu du Erresuma Batuko telebista publikoaren webguneak. Horretarako, Pello Salaburu Euskara Institutuaren zuzendari eta Euskaltzaindiko kide dena elkarrizketatu dute.

Horrenbestez, The Mysterious Origins of the Europe's Oldest Language ('Europako hizkuntza zaharrenaren misterioa') izenburupean, besteak beste, euskaldunek hizkuntza bizirik mantentzeko egindako lana goraipatzen du Annita Bitong kazetariak, batez ere frankismoaren garaian erabiltzea debekatuta egon zenean. Horrez gain, udan bisitatzeko zenbait leku ere gomendatzen ditu, Getaria eta Bilbo, kasu.

Aipatu artikulua BBCren webguneko bidaiarientzako sailean (Travel) irakur daiteke.