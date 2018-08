Zergatik deitzen diogu ilargi bete honi 'odolezko superilargi urdina'?

Kazetariok titular borobil eta deigarriak gustuko ditugu, eta batzuetan urrunegi joaten gara. Hauxe izan daiteke kasu horietako bat, izan ere, arlo zientifikoari lotzen bagatzaizkio behintzat, urtarrilaren 31ko ilargi betea ez da "super" izango, ezta urdina ere; gorrixka izan daiteke, baina ez beti. Kazetaritza ukitu nabarmena dute, hortaz, egunotan nonahi irakurri ditugun lerroburuek. Hori bai, urtarrileko azken egun honetan, 1866tik lehen aldiz, hiru faktorek bat egiten dute:

Superilargia: Ilargia Lurraren inguruan biraka dabil, batzuetan Lurretik hurbilago dago (orbita eliptikoa du), eta astronomoek perigeoa deitzen diote une jakin horri. Hurbilago egonda, handiagoa dela ematen du, baina ezin esan "super" denik, ilargi bete "normal" baten tamaina baino % 6 handiago ikusiko dugulako bakarrik. Begi bistan apenas atzemango dugu ezberdintasuna. Richar Nolle astronomoak erabili zuen lehen aldiz 'superilargia' berba, 1979an, eta zabal erabili da ordutik; NASAk ere bai:



A lunar trio will be visible in the sky before dawn:

¿Supermoon – When the Moon is at/near its closest point to Earth

¿Blue Moon – The 2nd full moon in a month

¿Blood Moon – The red tint Earth’s shadow casts on the Moon during a lunar eclipse



