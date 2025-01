Kritika gogorrak Karla Sofia Gasconi, aspaldiko txio arrazista eta iraingarriak argitara ateratzean

Nahiz eta, gehienbat 2020 eta 2021 artean idatzitako argitalpen eztabaidagarri horiek, Gasconen X kontutik ezabatuta dauden, oraindik ere bolo-bolo dabiltza sare sozialetan, erabiltzaile batzuek, Sarah Hagi kazetariak kasu, polemika piztu ondoren.

Agentziak | EITB Media

publikatuta: 2025/01/31 14:38 (UTC+1)

azken eguneratzea: 2025/01/31 14:38 (UTC+1)

Karla Sofia Gasconen Oscar Sarirako bideak lokaztuta jarraitzen da. Izan ere, 'Emilia Pérez' filmean egindako lanagatik emakumezko aktore onenaren Oscar sarirako izendatuta dagoen aktore espainiarrak barkamena eskatu behar izan du, bere txio zahar batzuk argitara atera direnan; txio horik eduki arrazista eta iraingarria zuten, eta, besteak beste, Akademiaren sarietako aniztasuna kritikatzen zuten.

Espainiar aktoreak kritika ugari jaso ditu aste honetan, 'I am still here' filmeko protagonista Fernanda Torresen (Gasconen sari bereako hautagai da) taldeko pertsona batzuei eta film horri buruz esandagoengatik.

Handik gutxira, aktore espainiarra polemikaren erdian da berriro, aspaldi, musulmanei buruz, George Floyden heriotzari edo Oscarretako aniztasunari buruz idatzitako txio iraingarri batzuetangatik.

"Mina eragin duten sare sozialetako bere aurreko argitalpenen" inguruko eztabaidaz jakitun, aktoreak ohar bat igorri du duela ordu batzuk, barkamena eskatzeko. "Oso ondo ezagutzen dut sufrimendu hori, eta biziki sentitzen dut mina eragin izana. Bizitza osoan borrokatu naiz mundu hobe baten alde. Uste dut argia beti gailenduko zaiola iluntasunari", dio mezuak.

Nahiz eta, gehienbat 2020 eta 2021 artean idatzitako argitalpen eztabaidagarri horiek, Gasconen X kontutik ezabatuta dauden, oraindik ere bolo-bolo dabiltza sare sozialetan, erabiltzaile batzuek, Sarah Hagi kazetariak kasu, polemika piztu ondoren.

"Inoiz ez dut ikusi halako txio arrazistarik akademiako sari bat irabazteko kanpaina aktiboa egiten duen norbaiten partetik. Dozena bat baino gehiago daude...", zioen Hagik, iruzkin horietako batzuen irudiak erantsiz.

Islama, George Floyd, Covid-19 txertoak eta Oscar Sariak

"Zenbat aldiz gehiagotan kanporatu beharko ditu historiak moroak Espainiatik… Oraindik ez gara kontziente norbanakoen askatasunari eta koherentziari etengabe erasotzen dion zibilizazio horren mehatxuaz. Ez da arrazakeria kontua, islama da", zioen Gasconek zabaldutako txio batek. Beste mezu batean islama "lehenbailehen sendatu beharreko infekzio foku" gisa definitzen zuen.

"Barkatu, nire irudipena da edo geroz eta musulman gehiago daude Espainian? Eskolara alabaren bila joaten naizen aldiro emakume gehiago ikusten ditut ilea estalita eta gona takoiaren altueraraino dutela. Agian datorren urtean ingelesa beharrean arabiera eman beharko dugu… eta arkume bat", zioen beste mezu batean.

George Floyden hilketari buruz ere egin zuen txio bat, esanez, bere ustez "inor gutxiri inporta izan zitzaiola inoiz" Floyd bera, "drogazale iruzurgile bat". Baina bere heriotzak berriro agerian utzi du badirela oraindik ere beltzak eskubiderik gabeko tximino kontsideratzen dituztenak eta polizia hiltzailetzat jotzen dutenak. Denak daude oker", zioen.

"Txerto txinatarrak, derrigorrezko txipaz gain, bi udaberri-biribilki, eskua mugitzen duen katu bat, plastikozko 2 lore, faroltxo zintzilikari bat, 3 telefono-linea eta zure lehen erosketa kontrolaturako euro bat dakartza", dio Gasconen txio zahar batek Covid-19ari erreferentzia eginez.

Gainera, txio haietako batzuetan badira Hollywoodeko Akademiaren Sariei egindako kritika zuzenak ere. "Oscarrek gero eta antz handiagoa dute zinema independente eta aldarrikatzaileko sari-banaketa batekin, ez nekien jaialdi afrokorear bat, Blacklivesmatter manifestazio bat edo M8koa ikusten ari nintzen. Gala oso-oso itsusia izateaz gainera. Nire lehengusu herrenaren film laburrari sari bat ematea bakarri falta izan zaie", adierazi zuen aktoreak iraganean.

"Aspaldi ez dakit Oscar sarietan kolektiboak ala zinematografia, zer saritzen den. Koloreari, sexuari eta ideologiari edo mugarik gabeko teknikariei ematen ote zaizkien sariak. Badirudi kupo etniko bat bete behar dela, obretan ere gertatzen dena, bistan denez", adierazi zuen aktoreak beste testu batean.