Ospetsuak Eskoziako erreferendumaren aurrean: zer bozkatuko dute?

Eskoziaren independentziaren aldeko zein kontrako kanpaina ez da politikarien kontua bakarrik. Pertsonaia ospetsu britainiarrek ere hartu dute parte, babes esplizituak edota dirua emanez.

Twitterren, gainera, ospetsuen jarrerak zehazten dituen profil bat dago: @Celebs4indy.

Eskoziaren independentziaren aurkako kanpainak ospetsu gehiago eta eragin handiagokoak bildu ditu, baina gehienak ingelesak dira eta, beraz, ezingo dute erreferendumean bozkatu.

Hona hemen erreferendumaren aurrean euren jarrera zehaztu duten hainbat ospetsu:

ESKOZIAKO INDEPENDENTZIAREN ALDE

Sean Connery: Aktore eskoziarra, zineman 007 agente sekretuarena egin zuen lehena, independentziaren aldekoen aurpegi ezagunena da. "Independentzia izateko aukera onegia da; ezin dugu galdu", esan zuen martxoan. Dena dela, ezingo du erreferendumean bozkatu, ez baita Eskozian bizi.

Ken Loach: Zinemagile ingelesak honakoa adierazi zuen otsailean: "Eskoziak alde egiten badu, adibide onaren mehatxua gertatuko litzateke, Latinoamerikan esaten duten bezala, Erresuma Batua baino hobea izango litzatekeen herrialde bat lortuko luketelako".

Gerard Butler: 300 filmaren protagonistaren esanetan, Eskozia eta Erresuma Batua herrialde "ezberdinak" dira.

Franz Ferdinand: Musika taldeak (Bilbao BBK Live jaialdiko azken edizioaren izarra) kontzertua eskaini du Edinburgon, independentziaren aldeko kanpaina babesteko.

Alan Cumming: The Good Wife telesaileko aktorea oso aktiboa izan da sare sozialetan, independentziaren alde, eta Hollywoodetik itzuli da Eskoziara, kanpainan parte hartzeko.

I'm in the Glasgow Yes HQ being briefed!! #indyref pic.twitter.com/7K6Lz85xqn