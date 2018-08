700 lagun hondoratu dira Mediterraneoan izandako ezbehar handienean

700 etorkin inguru desagertu dira Siziliako itsasartean (Libiako kostaldetik 60 bat itsas milara) Italiarantz zihoazela itsasontzia hondoratu zaienean, Carlotta Sami ACNURen Italiako bozeramaileak adierazi duenez.

Bertoko hedabideek zabaldu dutenez, Portugalgo itsasontzi batek eman du abisua, 28 pertsona erreskatatu eta gero. Salbatu diren etorkinek jakinarazi dute beste 700 bat zihoazela ontzi barruan. Dagoeneko, 24 hilotz jaso dituzte erreskate taldeek.

Samiren arabera, Italiako Kostazainek bart jaso dute abisua, etorkinak zihoazen itsasontzia arriskuan zegoelako.

Garaiz iritsiko ez zirenez, Kostazainek laguntza eskatu zioten inguruan zegoen Portugalgo itsasontzi bati.

Itsasontzi portugaldarrak etorkinengana hurbildu direnean, "itsasontziko bidaiariak alde batean bildu dira eta horrek hondoratzea eragin du".

Portugalgo ontziak, berehala, erreskate lanak abiarazi ditu, Italiako Kostazainek, Finantza Guardiak, Itsas Armadak eta baita Maltako Itsas Armadak ere itsasontzi gehiago bidaltzen zituzten bitartean.

Uneotan, Italiako eta Maltako itsasontziek erreskate lanetan dihardute.

"Berehalako neurriak"

Federica Mogherini Europako diplomazia buruak iragarri duenez, immigrazioaren afera eguneko gaien artean sartuko duela bihar, astelehena, Luxenburgon egitekoa den Kanpo Arazoetarako ministroen bileran.

"Berehala neurriak hartu behar ditugu, heriotza gehiago ekiditeko, eta ikuspegi zabalagoa beharrezkoa da immigrazioari bere osotasunean heltzeko", esan du.

Bileran, Mogheriniren esanetan, "Libiarentzako proposamen sorta aurkeztuko da", hori baita etorkinen aterabide nagusienetakoa.

Talked to PM Muscat after tragic deaths in Mediterranean. Will continue talks w/ EU leaders, Commission & EEAS on how to alleviate situation