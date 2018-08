Akordioa lortu dute Europako buruek Greziaren erreskateari heltzeko

Euroguneko Estatu eta Gobernuburuek Greziaren inguruko akordioa lortu dute gaur goizean, hirugarren erreskateari buruz negoziatzen hasteko. Ordainean, Greziak baldintza gogorrak bete beharko ditu, horien artean berehala martxan jarri beharko dituen erreformak.

Hamazazpi orduko bilera egin dute akordioa adostu aurretik. Hitzartutako testuan, Grezia eurotik ateratzea aurreikusten zuen aukera ezabatu dute Europako agintariek.

Greziarrek iragan igandeko erreferendumean arbuiatutako erreformak aplikatu beharko ditu Tsiprasek, baina lehen ministroak Parlamentura eraman beharko ditu neurri berri horiek, eta ganberan onespena lortu. Hainbat herrialdek euren Parlamentuen onespena beharko dute ere.

Hurrengo hiru urteetan Greziari 82.000 eta 86.000 milioi euro arteko mailegua egiteko negoziazioak irekitzeko aurrerapausoa eman dute. Tsiprasek 48 ordutan aplikatu beharko ditu erreforma berriak, horien artean, zerga igoerena edota pentsioena.

Besteak beste, pribatizazio plan bat onartu beharko du Tsiprasek, 50.000 milioi euro lortzeko. Diru hori funts batean sartu beharko du, eta “erakunde independente bat” arduratuko da funts horretaz: 25.000 milioi Greziako bankuen berkapitalizazioa ordaintzeko bideratuko dira; gainerakoa, Greziaren zorra ordaintzeko eta "inbertsioetarako" erabiliko da.

Akordioa Donald Tusk Europako Batzordeko presidenteak iragarri du, Twitterren. “Greziarentzat landu dugun programa Europako Finantza Egonkortasunerako Mekanismora eramateko prest gaude”, adierazi du.

