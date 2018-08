AEBk eta Kubak gaur irekiko dituzte enbaxadak, harremanak bultzatuta

Ameriketako Estatu Batuek eta Kubak harreman diplomatikoak berrabiaraziko dituzte astelehenean, euren enbaxadak berriz zabalduko baitituzte, mende erdi baino gehiagoan arerioak izan eta gero. Egun historikoa Bruno Rodriguez Kubako kantzilerrak Washingtonen John Kerryrekin egitekoa duen bilerak ekarriko du.

Barack Obama presidente estatubatuarrak eta Raul Castro Kubako presidenteak bien arteko harremanak bideratuko dituztela iragarri -mundu osoa zur eta lur utzita- eta zazpi hilabetera, aurrerapauso handia egingo dute, enbaxadak irekita eta harreman diplomatikoak berrabiarazita, 1961etik lehen aldiz.

Rodriguez Kubako enbaxadaren irekiera ekitaldian izango da; eraikina 1917koa da eta Etxe Zuritik hiru bat kilometrora dago. Egun, Kubako Interesen Washingtongo Sailaren (1977an bi herrialdeek adostutako maila baxuko ordezkaritza diplomatikoa) egoitza da.

Bisita hori 1959etik Kubako Kanpo Arazoetarako ministro batek Washingtonen egiten duen aurreneko bisita izango da, Kubako Gobernuaren arabera.

Rodriguezek gidatutako ordezkaritza 30 lagunek osatzen dute, tartean, diplomatiko ohiak eta kulturako, hezkuntzako, osasuneko, zientziako, masa organizazioen eta Kubako Elizen Batzordeko ordezkariak izango dira; besteak beste, Silvio Rodriguez kantautorea eta Eusebio Leal historiagilea.

Gainera, Kubako enbaxada berriak 500 bat estatubatuar gonbidatu ditu, besteak beste, AEBko Gobernuko legegileak eta ordezkariak, esaterako, Roberta Jacobson Estatu idazkaria Latinoamerikan.

Ekitaldia Rodriguezek gidatuko du eta, bertan, bandera kubatarra altxatuko dute, eraikinaren aurrean, plaka bat jarriko dute (bertanKubako enbaxada gisa identifikatuko du) eta ministroak hitzaldi txikia egingo du.

Washingtonen Kubak irekiko duen enbaxadaren inaugurazioa handikiro ospatuko badute ere, AEBk La Habanan zabalduko duen enbaxadak, aldiz, jai handitik egin gabe aldatuko du estatusa, Estatu Departamentuak iragarri duenez.

Cuba and the USA to reopen Embassies. A great day for our peoples and for the world. R.C.