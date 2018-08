NBEk Assange ez atxilotzeko eskatu die Erresuma Batuari eta Suediari

Nazio Batuen Erakundeko Atxiloketa Arbitrarioen lantaldeak Julian Assange WikiLeaksen fundatzailea atxilotzeko agindua bertan behera uzteko eskatu die Suediari eta Erresuma Batuari, eta kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzeko, atxiloketa arbitrarioa izan zelako.

Era berean, talde hori osatzen duten adituek Assangeren "mugimendu askatasuna eta osotasun fisikoa errespetatzeko" eskatu dute.

"Atxiloketa Arbitrarioen lantaldearen iritziak lotesleak dira juridikoki", nahitaez betebeharrekoak diren "giza eskubideen nazioarteko arauetan oinarrituak diren heinean", argitu dute adituek.

Suediaren eta Erresuma Batuaren erantzuna

Erresuma Batuak uste du NBEren iritziak ez duela ezer aldatzen, eta hala adierazi berri du bertako Atzerri Ministerioak.

"Honek ez du ezer aldatzen. Guztiz errefusatzen dugu Julian Assange atxiloketa arbitrario baten biktima dela dioen edozer", adierazi du bozeramaile batek. "Erresuma Batuak argi esan dio NBEri formalki erantzungo diogula aditu lantaldeari", gaineratu du.

Erresuma Batuaren ordezkariak gogorarazi du "bortxaketa salaketa bat eta atxilotzeko euroagindua" daudela tartean eta, beraz, Erresuma Batuak "Suediara estraditatzeko betebeharra" duela.

Bestalde, Suediako Gobernuak prentsa-ohar batean azaldu du ez dutela Assangek Ekuadorren enbaxadan geratzeko "erabakiaren gaineko inolako kontrolik", eta "libre" dela enbaxada "nahi duenean uzteko".

Era berean, berretsi du ez dagoela beste herrialde batera estraditatzeko arriskurik, orain arte horretarako eskaerarik ez baitute jaso.

(Julian Assange Ekuadorreko enbaxadaren balkoian. Argazkia: EFE)

Assange: "Garaipen historikoa da"

Bestalde, Julian Assangek Nazio Batuen Erakundearen ebazpena betetzeko eskatu die Erresuma Batuari eta Suediari, eta NBEren erabakia "garaipen historikotzat" jo du.

Ekuadorreko enbaxadaren balkoitik egindako agerraldian, ebazpena "loteslea" dela azpimarratu du eta, ondorioz, Gobernu britainiarrak eta suediarrak betetzera derrigortuta daudela esan du.

"Erabaki historikoa da niretzat, nire familiarentzat eta nire seme-alabentzat", adierazi du pozik informatikari australiarrak.

Horrez gain, Erresuma Batuko Gobernuaren jarrera kritikatu du, NBEren ebazpenaren aurka agertu delako orain. "Hamabost eguneko epea izan zuten errekurtsoa aurkezteko eta ez zuten egin", gogoratu du.

Era berean, Erresuma Batua eta Suedia Nazio Batuen Erakundeko kideak direla eta, beraz, bertan erabakitakoa bete egin behar dutela nabarmendu du.

Hiru urte isolatuta

2014an bere kasua Nazio Batuen Erakundera eraman zuen Wikileakseko sortzaileak, haren atxiloketa arbitrarioa izango dela salatuta. Erresuma Batuak kazetaria atxilotzeko eta Suediaren esku uzteko agindua du.

Hain zuzen, Assangek atzo adierazi zuen Ekuadorreko enbaxadatik atera eta Erresuma Batuko agintarien esku utziko zuela bere burua, Nazio Batuen Erakundeak bere aurkako epaia emanez gero Suedia eta Erresuma Batuko gobernuen kontra duen auzian.

"Nazio Batuen Erakundeak Erresuma Batuaren eta Suediaren aurka daukadan auzia galdu dudala iragartzen badu bihar, asteazken eguerdian aterako naiz Ekuadorreko enbaxadatik, eta Polizia britainiarrak neu atxilotzea onartuko dut, ez baitago apelazio gehiago egiterik", adierazi zuen komunikatu baten bitartez.

