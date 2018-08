Europaren aurkako erasoaldi berri batek 31 lagun hil ditu Bruselan

Izua izan da nagusi astearte honetan Bruselan. Atentatu-oldea izan da Zatenvem aireportuan eta Maelbeek metro geltokian, eta gutxienez 31 lagun hil eta 200dik gora zauritu dira, Fiskaltzak emandako balantzearen arabera.

Belgika alertan zegoen Parisko atentatuak jazo zirenetik, eta segurtasun neurriak zorroztu zituzten duela hiru egun Salah Abdeslam jihadista atxilotu zutenean. Tentsio isil hori 08:00ak aldera urratu da, Zaventem nazioarteko aireportuko irteeren hallean leherketa bat jazo denean. Handik gutxira gertatu da bigarrena. Fiskaltzaren arabera, 11 lagun hil dira eta 94 zauritu eta "atentatu suizida" izan da, erantsi du.

Handik ordubetera, 09:00ak aldera, beste leherketa bat izan da Brusela erdigunean dagoen Maelbeek metro geltokian. 20 dira han hildakoak eta 106 zauritutakoak (17 larri daude), Fiskaltzaren arabera.

Gainera, Belgikako Fiskaltzak eguerdi aldera baieztatu duenez, hiru leherketak atentatu terroristak izan dira. Aurrez, alerta maila gorenera (4. mailara) igo dute herrialde osoan.

Estatu Islamikoak bere gain hartu ditu Bruselako atentatuak, SITE jihadismoaren gaineko informazioa jasotzen duen web guneak plazaratu duenez.

Amaq Estatu Islamikoari lotutako albiste agentziak ohar bat zabaldu du eta, horren arabera, EI izan da Bruselako atentatuen egilea.

Susmagarri bat bilatu eta atxilotzeko agindua

Zaventem aireportuko atentatuetan parte hartu duten bi pertsona kamikazeak izan dira "seguruenik", eta hirugarrenak ihes egin omen du eta "bilatzen ari dira", esan du Frederic Van Leeuw fiskal federalaren arabera.

Fiskalak agerraldia egin du, Charles Michel lehen ministroarekin eta beste hainbat agintarirekin batera, Segurtasun Kontseilu nazionaleko bileran izan eta gero.

Polizia belgiarrak bilatu eta atxilotzeko agindua eman du, Zaventem aireportuko atentatuen ustezko terrorista baten kontra.

Egon gaitezen lasai, eta mesedez, ez mugitu



Charles Michel Belgikako lehen ministroaren hitzetan, herrialdea "une latzean" dago. "Lagun ugari hil dira, zauritutakoak ere asko dira, eta horietako batzuk larri daude". Gertatutakoak gertatuta ere, "lasai egoteko" eskatu die herritarrei.

"Atentatu itsu, bortitz eta koldarrak dira. Biktimen familiekin gaude, ezer baino lehen", esan du Belgikako Gobernuko ministro andanarekin eta fiskalarekin batera eskainitako prentsaurrekoan.

Michelen hitzetan, lehentasuna biktimak artatzea da, baina era berean, segurtasun neurri "gehiago" hartuko dituztela iragarri du, batez ere garraio sisteman. Izan ere, Bruselako garraio publiko sarea guztia etenda egon da, eta erasoen ondotik sortutako krisialdi mahaiak dauden tokitik ez mugitzeko gomendioa eman die herritarrei. Edonola ere, 16:30ak aldera metroaren hainbat linea martxan jarri dituzte berriz. Michelek, bide batez, prentsaurrekoa hasi baino lehen eta atentatuen harira propio sortutako telefono zenbakia jakinarazi du: 1771.

Horren harira, Espainiako Atzerri Ministerioak bi telefono zenbaki jarri ditu Bruselako atentatuen gaineko informazioa jaso nahi dutenen eskura: Kontsularen Madrilgo Larrialdi Unitatearen telefonoa (913948900) eta Espainiak Bruselan duen Kontsulatuaren Larrialdi telefonoa (+32 2 509 87 46).

Bestalde, Espainiak Belgikan duen enbaxadak beste bi telefono zenbaki aipatu ditu: Centre de Crise (02-5064511) eta Endroits concernés (02-5064711)

Poliziak hainbat miaketa egin ditu, abiarazi dituen bi operazioen baitan. Argazkia: EFE

Bi eztanda Zaventemen



"Bi leherketa izan dira aireportuan. Eraikina hustu egin dugu. Ez etorri aireportu ingurura", zabaldu du 08:40an Zaventemeko aireportuak Twitter bidez.

There have been 2 explosions at the airport. Building is being evacuated. Don't come to the airport area.