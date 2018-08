Etengabeko protestak AEBn, musulmanei buruz hartutako neurriaren aurka

Milaka eta milaka pertsona AEBko hiri nagusietako kaletara irten dira igandean Donald Trump presidenteak gehiengo musulmana duten herrialdeetako hiritarren inguruan hartutako neurriaren aurka egiteko.

New Yorken, Washingtonen eta Bostonen, besteak beste, bigarren eguna da mobilizazioak egiten dituztela, aurreko larunbatean, bat-batean, aireportuetan egindako protesten ostean.

Igandean egindako elkarretaratze nagusienetako bat Battery New Yorkeko Manhattaneko uhartean egindakoa izan da, Askatasuneko Estatuatik (atzerritik etorritako herritarrei ongietorria egiteko ikur) oso gertu.

Trumpek, horren ildotik, ukatu egin du aurreko ostiralean emandako agindua musulmanek jazartzeko egin izana, eta nabarmendu du 90 egunen buruan berriz ere emango dituztela bisatuak munduko edozein herrialdeko herritarrentzat.

"Argiak izan gaitezen. Hau ez da musulmanen aurkako debekua, prentsak dioenez. Ez da erlijio-auzia; terrorismoarekin eta gure herrialdea seguru mantentzearekin zerikusia du", esan du Trumpek.

Gainera, gogorarazi duenez, "munduko 40 herrialde baino gehiagotan musulmanak gehiengo dira, eta neurri berri horrek ez du eraginik han izango". "Herrialde guztientzako bisatuak berrezarriko ditugu, 90 egunen buruan, segurtasun politikak berrikusi eta aplikatzen ditugunean".

Christians in the Middle-East have been executed in large numbers. We cannot allow this horror to continue!