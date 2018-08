Alarma faltsu batek alerta egoeran jarri du Manchester hiria

Erresuma Batuko armadako artezilari talde bat Manchester hiri hegoaldean dagoen Linby kale inguruetara (Hulme auzoa) bertaratu da gaur goizean, segurtasun abisu bati erantzuteko; alabaina, gertaera alarma faltsua izan dela eman dute aditzera, ondoren, segurtasun iturriek; izan ere, susmagarritzat jotako paketeak ez zuela inolako arriskurik baieztatu dute.

"Gertaera segurutzat hartu da, eta ezarrita zegoen polizia-lerroa bertan behera gertatu da", jakinarazi du Manchester hiriko Poliziak Twitter bidez:

UPDATE - This incident has now been deemed safe and the cordon has been removed. Apologies for any confusion. pic.twitter.com/xdE9jqODeN