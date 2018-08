Khuram Shazad eta Rachid Redouane ziren Londresko hiru terroristetako bi

Erresuma Batuko Poliziak baieztatu egin ditu larunbatean Londresen izandako atentatuen hiru egileetako biren nortasunak: Khuram Shazad, 27 urtekoa eta Pakistanen jatorria duen britainiarra, eta Rachid Redouane, 30 urtekoa eta Marokokoa edo Libiakoa.

Biak Barking auzoan bizi ziren, Londresko ekialdean. Poliziak ez du jakinarazi oraindik hirugarren terrorista nor izan den.

Hiru erasotzaileak tirokatuta hil zituzten zazpi lagun hil eta ia 50 pertsona zauritu ostean. London Bridgen inguruan eta Borough merkatuan izan zen gertakaria.

Poliziak adierazi du Rachid Redouanek marokoar eta libiar gisa aurkezten zuela bere burua, eta beste nortasun bat ere erabiltzen zuela, Rachid Elkhdar 26 urteko gizasemearena, hain zuzen ere.

Poliziak eta inteligentzia zerbitzuek bazuten Shazaden berri, baina ez zekiten edo ez zuten susmatzen eraso bat prestatzen ari zela. Redouanen kasuan, aldiz, segurtasun indarrek ez zuten ezagutzen.

Biktimak

Martxan dago biktimen nortasuna senideei jakinarazteko prozesua, baina Poliziak aitortu du ?denbora? behar dutela, hildakoetako batzuk atzerritarrak zirelako.

Erasoaren ostean ospitaletara eraman zituzten 48 lagunetatik 36k ospitalean jarraitzen dute, 18k egoera kritikoan, Scotland Yarden arabera.

12 atxilotuak, libre



Bi nortasun horien berri eman baino lehen, Cressida Dick Londresko Metropolitar Poliziaren Zerbitzuko buruak azaldu du identifikatuta dituztela hiru terroristak, eta bakarrik edo beste kide batzuen laguntzaz aritu ote ziren ikertzen ari dira orain.

