‘Brexit’aren inguruko negoziaketak lehenbailehen hasi nahi ditu Europak

Erresuma Batuan bart egindako hauteskundeen emaitzek Europar Batasunetik irteteko negoziazioetan eraginik ez izatea espero duela esan du Jean-Claude Juncker Europako Batzordeko (EB) presidenteak. Theresa Mayk ordezkatzen duen Alderdi Kontserbadoreak irabazi ditu herrialde horretako hauteskunde aurreratuak, baina gehiengo osoa galduta.

?Espero dut hauteskundeen emaitzek ez izatea inolako eraginik oraindik hasi ez ditugun negoziazioetan?, esan du Junckerrek ostiral honetan Pragan egindako agerraldian.

?Bihar bertan, 09:30ean, has gaitezke negoziatzen. Bi aldeen arteko akordioa gehiago ez atzeratzearren, Londresko ordezkarien bisita lehenbailehen espero dugu?, gaineratu du Europako Batzordeko presidenteak.

Era berean, negoziaketak noiz hasiko diren oraindik ez dakiela ziurtatu du Donald Tusk Europako Kontseiluko presidenteak, baina ?brexit?aren inguruan akordioa bilatzeko premia adierazi du.

?Ez dakigu noiz hasiko diren ?brexit?ari buruzko negoziaketak. Noiz amaitu behar diren badakigu. Zuen esku dagoen guztia egin ezazue orain, negoziaziorik egon ezean inork nahi ez lukeen akordio bat itxi aurretik?, esan du poloniar politikariak Twitter bidez zabaldutako mezu batean.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017