Gutxienez 15 pertsona zauritu dira Melbournen 'nahita' egindako harrapaketa batean

Gutxienez 15 pertsona zauritu dira Melbournen (Australia) orotariko ibilgailu batek "nahita" harrapatuta. Poliziak bi pertsona atxilotu ditu.

Agintarien arabera, 13 lagun eraman behar izan dituzte erietxeetara, eta beste bi harrapatu dituzten lekuan bertan artatu dituzte. Larrien zauritutakoen artean ume bat dago, eta Haurrentzako Errege Ospitalera eraman dute.

Russel Barret Victoria estatuko poliziaburuak jakinarazi duenez, "nahita egindako ekintza izan da", baina harrapatze hori eragin duten "arrazoiak" argitzeke daude.

Harrapaketaren gunera ez joateko eskatu die Barretek herritarrei. Flinders kaleko tren-geltokitik hurbil jazo da, Melbourneko finantza barrutian, bertan 16:30 zirenean.

Agintariek itxi egin dute ingurua. Argazkia: EFE

Atentatu terrorista bat izan den galdetuta, hori esateko goizegi dela adierazi du Barretek. Oraindik ez omen dute atxilotutakoen kontrako kargurik aurkeztu.

Media conference regarding the Flinders Street incident with Commander Russell Barrett. pic.twitter.com/j7zx0V5fYQ