Etxe Zuria Iran zigortzea aztertzen ari da, baina ez du erregimen aldaketarik eskatu

Etxe Zuriak ez dio Irani erregimen aldaketarik eskatu, baina Teherango Gobernuari zigorrak ezartzeko aukera zabalik mantentzen duela iragarri du, herrian protesten ondorioz atxiloketak aurrera jarraitzen duten bitartean.

"Benetan, Iran zigortzeko aukera kontutan daukagu", esan du Sarah Huckabee Sanders Etxe Zuriko bozeramaileak, 2018ko haren lehen prentsa agerraldian.

Trumpek "aldaketarako garaia" dela Twitterren zabaldu eta egun batera egin ditu Etxe Zuriko bozeramaileak adierazpenok; izan ere, Sandersen hitzetan, AEBko presidenteak ez zuen ezinbestez erregimen aldaketari buruz berba egiten.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!