Israelek 23 pertsona hil ditu Sirian Iranek dituen helburuei eraso eginda

Israelek hainbat helburu irandarri eraso die bart Sirian, 20 misilen oldarraldia pairatu ostean. Misil horietatik, lau bidean harrapatu zituzten, eta gainerakoak lurralde siriarrean erori ziren, Israelgo Armadatik azaldu dutenez.

Giza Eskubideen Siriako Behatokiak jakinarazi duenez, gutxienez 23 pertsona hil dituzte erasoan. Hildakoen artean daude Siriako indar erregularren bost kide, tartean ofizial bat, eta Siriako eta atzerriko beste 18 militar.

"Zenbait helburu militarri eraso diegu Sirian", Johnatan Conricus Israelgo buruzagi militarraren esanetan, "zenbait aste edo hilabete daramatzagu operazio honetan lanean, Irango erasoaldi batzuk zapuztuta", gaineratu du.

Israelgo Defentsa Indarren arabera, misilek Siriako aireko defentsaren sistemako bost unitateren aurka talka egin zuten, eta Israelgo zenbait ehiza-hegazkini tiro egin zioten, Armadaren ohar batean jaso zutenez.

Overnight, IDF fighter jets struck dozens of military targets belonging to the Iranian Quds forces in Syrian territory pic.twitter.com/LwBJTMkxYR