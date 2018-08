Washingtongo unibertsitate batera bidean galdu egin da Pedro Sanchez

GPSak kale egiten du, askotan. Horixe bera gertatu zitzaion atzo Pedro Sanchez PSOEko idazkari nagusiari. Washingtongo (AEB) kanpoaldean dagoen George Mason unibertsitatean hitzaldia zuen buruzagi sozialistak, baina ez zen heldu, AEBko hiriburuan galdu egin baitzen.

Ondorioz, ekitaldia bertan behera geratu zen eta Angel Cabrera unibertsitateko errektoreak honakoa bota zuen Twitterren: "Espero dut herrialdea zuzentzen GPSa erabiltzen baino trebetasun handiagoa edukitzea".

Hoping @sanchezcastejon can run a country better than he can operate a GPS. Apologies to faculty, students and guests for his no show :(