Puigdemont: 'Katalanen bozei inolako begirunerik adierazi die Junckerrek?'

Kataluniako herritarren bozak errespetatzen baditu galdetu dio Twitter bidez Carles Puigdemont kargugabetutako Kataluniako presidenteak jean-Claude Juncker Europako Batzordeko presidenteari. Puigdemonten esanetan, Rajoyren alderdiak bozen "% 8,5" baino ez jaso zuen 2015eko Kataluniako hauteskundeetan.

Horrela erantzun dio presidente kargugabetuak Junckerri, horrek El Pais egunkarian egindako adierazpenen harira. Elkarrizketa horretan Europako Batzordeko presidenteak esan du buruzagi katalanek ez dutela "gutxietsi behar Mariano Rajoyren Gobernuak Europa osoan duen babesa, erabat huts egingo luketeelako".

Juckerren arabera, "Rajoyk babes zabala (?) dauka Europan Katalunian ezarritako politikarekiko. Europako (Kataluniako) herritarren bozei eta iritziei inolako begirunerik die Junckerrek?", galdetu du txio batean Puigdemontek.

In #Catalonia Rajoy receives 8,5% of votes. But according to Juncker, @marianorajoy has a lot (?) of support in Europe for his policies in Catalonia. Does @JunckerEU have any regard for European citizens votes and opinion? https://t.co/BtqgBaQ4N7